Мугуруса прекратила работу с тренером Сьюмиком Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса прекратила сотрудничество с тренером Сэмом Сьюмиком, с которым работала на протяжении последних четырех лет.

- Несколько слов, чтобы объявить о завершении необычайного приключения. Два титула турниров «Большого шлема», звание первой ракетки мира. Я более чем благодарна за эти четыре года. Спасибо, Сэм, - написала Мугуруса в Twitter.

Добавим, что на Уимблдоне, проходящем в эти дни в Лондоне, Мугуруса в первом раунде уступила Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии со счетом 4:6, 4:6.