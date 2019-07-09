Мугуруса прекратила работу с тренером Сьюмиком - Советский спорт
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09 июля 2019 17:57Теннис

Мугуруса прекратила работу с тренером Сьюмиком

Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса прекратила сотрудничество с тренером Сэмом Сьюмиком, с которым работала на протяжении последних четырех лет.

- Несколько слов, чтобы объявить о завершении необычайного приключения. Два титула турниров «Большого шлема», звание первой ракетки мира. Я более чем благодарна за эти четыре года. Спасибо, Сэм, - написала Мугуруса в Twitter.

Добавим, что на Уимблдоне, проходящем в эти дни в Лондоне, Мугуруса в первом раунде уступила Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии со счетом 4:6, 4:6.

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