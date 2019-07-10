В среду на Уимблдоне пройдут четвертьфиналы в мужском одиночном разряде Центральным матчем станет игра Федерера и Нисикори.

В среду на третьем в году турнире серии «Большого шлема» «Уимблдоне» в Лондоне пройдут четыре матча ¼ финала мужского одиночного разряда.

В 15:00 (мск) начнутся матчи Новак Джокович (Сербия, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, 21) и Гидо Пелья (Аргентина, 26) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23).

В первом противостоянии впереди Джокович со счетом 5:1. При этом соперники не играли друг с другом с 2017 года, а их предыдущая встреча – на турнире серии «Мастерс» в Монако – завершилась победой Гоффена (6:2, 3:6, 7:5).

У Баутиста-Агута и Пельи счет личных встреч – 2:0 в пользу испанца. Вторую победу над аргентинцем он одержал в этом сезоне в четвертьфинале турнира в Мюнхене.

А в 17:00 (мск) на корт выйдут Сэм Куэрри (США) и Рафаэль Надаль (Испания, 3), а также Кеи Нисикори (Япония, 8) – Роджер Федерер (Швейцария, 2).

Надаль четыре раза обыграл американца при одном поражении – в их предыдущем матче на турнире в Акапулько в 2017 году. А у Федерера и Нисикори счет очных встреч – 7:3 в пользу швейцарца.