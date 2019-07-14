Потапова вышла в основную сетку турнира в Лозанне

Россиянка Анастасия Потапова обыграла аргентинку Паулу Ормаэчеа в финале квалификации турнира WTA в Лозанне. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 55 минут.
В 2018 году Потапова в Лозанне не выступала.
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