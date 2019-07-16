Вихлянцева вышла во 2-й круг турнира в Швейцарии, где сыграет с Гавриловой

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла на старте турнира в Лозанне (Швейцария) хозяйку соревнований Конни Перрин.
Встреча продлилась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
Следующей соперницей уроженки Волгограда станет теннисистка из Австралии Дарья Гаврилова.
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