Вихлянцева вышла во 2-й круг турнира в Швейцарии, где сыграет с Гавриловой - Советский спорт
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16 июля 2019 16:55ТеннисГичунцев Артур

Вихлянцева вышла во 2-й круг турнира в Швейцарии, где сыграет с Гавриловой

Призовой фонд соревнований составляет 226 тысяч долларов.

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла на старте турнира в Лозанне (Швейцария) хозяйку соревнований Конни Перрин.

Встреча продлилась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Следующей соперницей уроженки Волгограда станет теннисистка из Австралии Дарья Гаврилова.

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