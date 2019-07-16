Рублев обыграл Хасе на турнире в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублев победил голландца Робина Хасе в матче первого круга турнира в хорватском Умаге.
Счет – 6:3, 6:2. Матч продолжался 73 минуты.
Отметим, что Хасе допустил восемь двойных ошибок.
В следующем круге Рублев сыграет с Душаном Лайовичем.
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