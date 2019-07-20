Ватутин – в финале квалификации турнира в Гамбурге

Россиянин Алексей Ватутин обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро в полуфинале квалификации турнира ATP в Гамбурге – 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась один час 35 минут.
Следующим соперником Ватутина будет боливиец Уго Дельен.
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