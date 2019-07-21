Евгений Кафельников: Это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере - Советский спорт
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21 июля 2019 10:42Теннис

Евгений Кафельников: Это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере

Вице-президента Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал свое включение в Международный зал теннисной славы.

- На самом деле это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере. Сейчас уже точно можно сказать, что карьера Евгения Кафельникова завершена таким прекрасным способом, - цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, что ранее состоялась торжественная церемония включения Кафельникова в Зал теннисной славы.

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