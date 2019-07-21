Михаил Южный: Кафельников был универсальным теннисистом, ровно играющим на всех покрытиях - Советский спорт
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21 июля 2019 11:16Теннис

Михаил Южный: Кафельников был универсальным теннисистом, ровно играющим на всех покрытиях

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о включении вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова в Международный зал теннисной славы.

- Его результаты говорят сами за себя, и то, что он принят в Международный зал славы, естественно.

Конечно, теннис с тех пор скакнул вперед, но в ту эпоху Кафельников был универсальным теннисистом, который ровно играл на всех покрытиях.

Также к его игре сложно было подобрать ключи, так как там не было слабых мест, не зря он выиграл столько титулов в одиночном разряде, - цитирует Южного ТАСС.

Напомним, что ранее состоялась торжественная церемония включения Кафельникова в Зал теннисной славы.

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