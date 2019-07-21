Самсонова проиграла в квалификации турнира в Палермо

В финальном матче квалификации турнира в Палермо россиянка Людмила Самсонова проиграла француженке Амандин Эсс – 4:6, 6:7 (10:12).
Встреча продолжалась час 51 минуту.
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