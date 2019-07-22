Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге - Советский спорт
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22 июля 2019 19:33ТеннисКоноплев Александр

Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Россиянин потратил много сил.

Россиянин Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче первого круга турнира ATP в Гамбурге – 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 100 минут.

В следующем раунде Рублев сыграет либо с Каспером Руудом, либо с Робином Хасе.

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