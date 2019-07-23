Севастова разгромила Флинк на турнире в Юрмале

Латвийка Анастасия Севастова обыграла россиянку Варвару Флинк в матче первого круга турнира в Юрмале. Итоговый результат – 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 57 минут. Флинк не подала ни одного эйса и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Севастова занимает 11-е место в рейтинге WTA. Флинк – 128.
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