Севастова разгромила Флинк на турнире в Юрмале - Советский спорт
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23 июля 2019 21:39ТеннисКоноплев Александр

Севастова разгромила Флинк на турнире в Юрмале

Россиянка взяла два гейма.

Латвийка Анастасия Севастова обыграла россиянку Варвару Флинк в матче первого круга турнира в Юрмале. Итоговый результат – 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 57 минут. Флинк не подала ни одного эйса и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Севастова занимает 11-е место в рейтинге WTA. Флинк – 128.

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