Самсонова – первая четвертьфиналистка турнира в Палермо - Советский спорт
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24 июля 2019 19:20ТеннисКоноплев Александр

Самсонова – первая четвертьфиналистка турнира в Палермо

Самсоновой нет равной на грунте.

В матче второго круга турнира WTA в Палермо россиянка Людмила Самсонова обыграла Тамару Циданчек из Словении – 6:2, 7:5.

Матч продолжался 99 минут. На счету победительницы один эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Самсонова сыграет с победительницей матча Фиона Ферро – Джулия Гатто-Монтиконе.

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