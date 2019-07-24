Самсонова – первая четвертьфиналистка турнира в Палермо

В матче второго круга турнира WTA в Палермо россиянка Людмила Самсонова обыграла Тамару Циданчек из Словении – 6:2, 7:5.
Матч продолжался 99 минут. На счету победительницы один эйс и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В четвертьфинале Самсонова сыграет с победительницей матча Фиона Ферро – Джулия Гатто-Монтиконе.
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