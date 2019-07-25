Евгений Кафельников - в пресс-центре «Советского спорта» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июля 2019 18:21Теннис

Евгений Кафельников - в пресс-центре «Советского спорта»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников пришел в гости в редакцию старейшего спортивного издания страны.

Скоро на нашем сайте появится большое интервью с выдающимся спортсменом. Не пропустите!

24/07 22:00Футбол
Талалаев рвется в премьер-лигу. Его «Химки» забивают по четыре за игруКвартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
25/07 11:45Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
25/07 16:00Хоккей
«Тренер был плохим, возможно, он выпивал». Тальбо вспоминает о КХЛОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
23/07 17:45Хоккей
«Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
23/07 13:00Хоккей
В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в миреНХЛ расширится до 32 команд через два года.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
24/07 18:45Футбол
«В Баку «Арсеналу» будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке«Арсенал» станет 28-й по счету командой, которая представит Россию в еврокубках.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
22/07 21:30Хоккей
«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к ГусевуСегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
23/07 22:15Футбол
Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
Новости
18:24 Бокс Аргентинский боксер скончался через несколько дней после боя
18:21 Теннис Евгений Кафельников - в пресс-центре «Советского спорта»
18:11 Футбол Александр Медведев: По Заболотному все еще остается предложение от «Сочи»
17:48 Футбол «Спартак» прекратил переговоры о переходе полузащитника ПСВ Перейро
17:22 Бокс Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом
17:02 Футбол «Арсенал» объявил о переходе Себальоса
16:57 Баскетбол Джереми Эванс: С нетерпением момента, когда снова смогу выйти на площадку в форме «Химок»
16:39 Баскетбол Форвард Эванс вернулся в «Химки»
16:34 Футбол «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
16:30 Футбол «Урал» переиграл «Динамо» в матче молодежных команд
16:26 Футбол РФС разрешил «Оренбургу» принять «Зенит» на домашнем стадионе
16:18 Футбол Шюррле ведет переговоры о переходе в один из клубов РПЛ
16:06 Плавание Васькина выиграла бронзу в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира
16:02 Плавание Гринев выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира
15:52 Футбол Защитник «Бетиса» близок к переходу в «Барселону»
15:35 Футбол Жена Малафеева – о заплыве в Босфоре: Это непередаваемые эмоции
15:20 Футбол «Тамбов» выпустил видеоролик к встрече со «Спартаком»
15:11 Футбол Клопп исключил переход Коутиньо в «Ливерпуль» этим летом
15:09 Биатлон Дмитриева выиграла спринт на отборочных соревнованиях к чемпионату мира
15:02 Футбол «Ювентус» представил выездную форму, она красно-белая (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика