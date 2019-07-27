Потапова проиграла в полуфинале турнира в Юрмале - Советский спорт
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27 июля 2019 20:32ТеннисКоноплев Александр

Потапова проиграла в полуфинале турнира в Юрмале

Россиянка остановилась в шаге от финала.

Россиянка Анастасия Потапова уступила латвийке Анастасии Севастовой в полуфинале турнира в Юрмале – 4:6, 2:6.

Матч продолжался один час 20 минут. На счету россиянки один эйс и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале Севастова встретится с Катажиной Кавой из Польши.

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