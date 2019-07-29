Шарапова опустилась на 82-е место в рейтинге WTA

В первой десятке обновленного рейтинга WTA не произошло ни одного изменения.
Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, сохранившая 40-е место. Среди других российских теннисисток отметим, что Анастасия Потапова опустилась на десять мест и теперь занимает 74-ю позицию. Мария Шарапова переместилась с 81-го на 82-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 29 июля 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) – 6257
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6055
4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 5933
5. (5) Кики Бертенс (Голландия) – 5130
6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4785
7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 4638
8. (8) Слоан Стивенс (США) – 3802
9. (9) Серена Уильямс (США) – 3411
10. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3365
11. (11) Анастасия Севастова (Латвия) – 3356
12. (12) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2963
13. (13) Анжелик Кербер (Германия) – 2875
14. (15) Джоанна Конта (Великобритания) – 2790
15. (16) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2652
16. (14) Ван Цян (Китай) – 2647
17. (17) Мэдисон Киз (США) – 2555
18. (18) Каролин Возняцки (Дания) – 2478
19. (19) Анетт Контавейт (Эстония) – 2335
20. (20) Элиза Мертенс (Бельгия) – 2305…
40. (40) Дарья Касаткина (Россия) – 1325 очков…
43. (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…
47. (48) Екатерина Александрова (Россия) – 1133…
56. (55) Вероника Кудерметова (Россия) – 986
57. (57) Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…
74. (64) Анастасия Потапова (Россия) – 795…
82. (81) Мария Шарапова (Россия) – 740…
86. (88) Вера Звонарева (Россия) – 700…
92. (93) Анна Блинкова (Россия) – 664…
98. (94) Наталья Вихлянцева (Россия) – 638
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