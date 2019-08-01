Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парах Россиянка Анна Калинская и японка Мию Като обыграли британку Наоми Броуди и канадку Шэрон Фичмен в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

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Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 10:4. За время матча Калинская и Като один раз подали навылет, реализовали четыре брейк-пойнта из семи и совершили одну двойную ошибку. На счету их соперниц четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Добавим, что в полуфинале турнира Калинская и Като встретятся с американской парой Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли.