Тренер Шараповой может уйти к Петерсон

82-я ракетка мира Мария Шарапова в ближайшее время может завершить сотрудничество с тренером Томасом Хогстедом, сообщает Good to Great. 55-летний швед уже начал работать со своей соотечественницей Ребеккой Петерсон.
«Пока это нельзя назвать сотрудничеством, – сказала 23-летняя Петерсон. – Но я надеюсь, что он присоединится к команде на US Open. После «Уимблдона» я поехала в Мариестад, а потом в Барселону, где тренировалось с Хогстедом. У меня была возможность поработать с ним в течение нескольких недель перед сезоном на харде. Это было здорово: он смог объяснить мне, как все работает, и как я могу использовать свою игру, чтобы побеждать».
Напомним, Хогстед тренировал Шарапову с 2011 по 2013 годы и возобновил с ней сотрудничество в прошлом сезоне. Также он в разное время работал с Ли На, Каролин Возняцки, Симоной Халеп, Эжени Бушар, Мэдисон Киз и Томми Хаасом.
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