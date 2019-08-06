Касаткина обыграла Кербер и вышла во второй раунд турнира в Торонто Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла немку Анжелик Кербер в стартовом раунде турнира в Торонто.

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Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 0:6, 6:2, 6:4 в пользу россиянки. За время матча Касаткина дважды подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти и допустила восемь двойных ошибок. На счету представительницы Германии в этой встрече два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из 11, а также три двойных ошибки.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница встречи между канадскими теннисистками Эжени Бушар и Бьянкой Андрееску.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла в стартовом матче китаянку Ван Сию со счетом 6:2, 6:4, а Мария Шарапова проиграла эстонке Анетт Контавейт и завершила свое выступление на турнире в Торонто.

Отметим, призовой фонд соревнований, которые завершатся 11 августа, составляет 2,83 миллиона долларов.