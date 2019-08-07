Александрова вышла в третий круг турнира в Торонто В 1/8 финала она может сыграть с Сереной Уильямс.

Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжан Шуай в матче второго круга турнира в Торонто – 6:4, 6:3.

Матч продолжался один час шесть минут.

Александрова пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде россиянка сыграет либо с Сереной Уильямс, либо с Элизой Мертенс.