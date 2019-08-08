Кузнецова победила Векич в Торонто Российская теннисистка выиграла свой второй матч в Канаде.

198-я ракетка мира Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира WTA Rogers Cup presented by National Bank в Торонто.

34-летняя российская теннисистка, получившая от организаторов wild card, нанесла поражение Донне Векич из Хорватии, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге. За 1 час 46 минут Кузнецова оформила победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Ее следующей соперницей станет четвертый номер рейтинга WTA Симона Халеп из Румынии, которая была сильнее Дженнифер Брэди из США (4:6, 7:5, 7:6 (7:5)).

Отметим, что счет личных встреч Халеп и Кузнецовой – 4:3 в пользу румынской теннисистки. Причем в предыдущий раз они также играли в Канаде: в четвертьфинале турнира 2016 года, который проходил в Монреале, Халеп одержала победу в трех сетах (3:6, 6:1, 6:1).

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup presented by National Bank

Призовой фонд 2 830 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:3

Симона Халеп (Румыния, 4) – Дженнифер Брэди (США, Q) – 4:6, 7:5, 7:6 (7:5)