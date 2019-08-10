Кудерметова обыграла Айяву в трех сетах - Советский спорт
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10 августа 2019 19:03ТеннисКоноплев Александр

Кудерметова обыграла Айяву в трех сетах

Россиянка потратила много сил.

Россиянка Вероника Кудерметова победила Дестани Айяву из Австралии в первом матче квалификации турнира в Цинциннати.

Встреча продолжалась один час 52 минуты и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

В следующем матче Кудерметова встретится с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

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