Кудерметова обыграла Айяву в трех сетах

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

Бросит ли «Тоттенхэм» вызов «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Стартует новый сезон АПЛ В пятницу матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» стартует новый чемпионат Англии, а уже в воскресенье первый большой матч – «МЮ» против «Челси».

Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессию Третья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

Марко Монти: «Интер» не намерен увозить в Италию русских самородков В сентябре в Санкт-Петербурге откроется филиал академии «Интера». А 17 августа любой желающий сможет проникнуться философией итальянского суперклуба в рамках тренировочного лагеря. О запуске проекта нам рассказал технический директор академии, который посетил город на Неве.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Взлеты и трагедии великих генералов обороны Топ-10 российских защитников за все времена.

«В команде половина – наркоманы». Как Кокорин и Мамаев играли в футбол Репортаж из исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Забьет ли Глушаков «Спартаку» и другие интриги 5-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.

Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финны Юниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.

Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.

Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразно Бывший нападающий «Спартака» остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.