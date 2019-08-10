Пуиг обыграла Потапову и теперь встретится с Кудерметовой - Советский спорт
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10 августа 2019 19:45ТеннисКоноплев Александр

Пуиг обыграла Потапову и теперь встретится с Кудерметовой

Теннисистки провели на корте 150 минут.

В полуфинале квалификации турнира в Цинциннати олимпийская чемпионка Моника Пуиг обыграла россиянку Анастасию Потапову – 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась два с половиной часа.

В финале пуэрториканка встретится с другой россиянкой – Вероникой Кудерметовой.

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