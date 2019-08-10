Пуиг обыграла Потапову и теперь встретится с Кудерметовой

В полуфинале квалификации турнира в Цинциннати олимпийская чемпионка Моника Пуиг обыграла россиянку Анастасию Потапову – 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась два с половиной часа.
В финале пуэрториканка встретится с другой россиянкой – Вероникой Кудерметовой.
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