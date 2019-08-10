Павлюченкова и Гаспарян проиграли в квалификации на турнире в Цинциннати

Завершилось два матча квалификации турнира в Цинциннати.
Россиянка Маргарита Гаспарян уступила шведке Ребекке Петерсон – 1:6, 5:7.
Другая россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла Зарине Дияс из Казахстана – 1:6, 6:7 (5:7).
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