Павлюченкова и Гаспарян проиграли в квалификации на турнире в Цинциннати - Советский спорт
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10 августа 2019 23:08ТеннисКоноплев Александр

Павлюченкова и Гаспарян проиграли в квалификации на турнире в Цинциннати

Россиянки не выступят на престижном турнире.

Завершилось два матча квалификации турнира в Цинциннати.

Россиянка Маргарита Гаспарян уступила шведке Ребекке Петерсон – 1:6, 5:7.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла Зарине Дияс из Казахстана – 1:6, 6:7 (5:7).

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