Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

В матче первого круга турнира в Цинциннати россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Бернарду Пера – 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 72 минуты.
На счету Кудерметовой шесть эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.
В следующем круге россиянка сыграет либо с Ребеккой Петерсон из Швеции, либо с Джоанной Контой из Великобритании.
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