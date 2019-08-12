Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати - Советский спорт
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12 августа 2019 21:28ТеннисКоноплев Александр

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка отдала сопернице пять геймов.

В матче первого круга турнира в Цинциннати россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Бернарду Пера – 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 72 минуты.

На счету Кудерметовой шесть эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге россиянка сыграет либо с Ребеккой Петерсон из Швеции, либо с Джоанной Контой из Великобритании.

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