Маррэй проиграл в первом матче за семь месяцев

Встреча продолжалась один час 38 минут и завершилась победой Гаске – 6:4, 6:4.
Напомним, что Маррэй не выступал в одиночном разряде с 14 января 2019 года, объявив перед этим о завершении карьеры из-за травм. Однако позже экс-первая ракетка мира объявил, что намерен поправить свое здоровье ради возвращения на корт.
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