Александрова победила Суарес Наварро и теперь сыграет с Халеп - Советский спорт
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13 августа 2019 19:07ТеннисКоноплев Александр

Александрова победила Суарес Наварро и теперь сыграет с Халеп

Россиянка отдала всего пять геймов.

В матче первого круга турнира в Цинциннати россиянка Екатерина Александрова обыграла испанку Карла Суарес Наварро – 6:4, 6:1.

Матч продолжался 57 минут.

На счету Александровой девять эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге россиянка сыграет с Симоной Халеп.

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