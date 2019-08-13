Александрова победила Суарес Наварро и теперь сыграет с Халеп

В матче первого круга турнира в Цинциннати россиянка Екатерина Александрова обыграла испанку Карла Суарес Наварро – 6:4, 6:1.
Матч продолжался 57 минут.
На счету Александровой девять эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге россиянка сыграет с Симоной Халеп.
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