Касаткина обыграла Стрыцову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати - Советский спорт
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14 августа 2019 08:18Теннис

Касаткина обыграла Стрыцову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина взяла верх над чешской Барборой Стрыцовой в первом раунде турнира в Цинциннати.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (11:9) в пользу россиянки. За время матча Касаткина один раз подала на вылет, реализовала пять из 14 брейк-пойнтов и допустила 11 двойных ошибок. На счету ее соперницы два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми, а также восемь двойных ошибок.

Добавим, что следующей соперницей Касаткиной на турнире станет американка Мэдисон Кис.

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