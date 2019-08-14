Александрова уступила Халеп в Цинциннати - Советский спорт
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14 августа 2019 20:12ТеннисКоноплев Александр

Александрова уступила Халеп в Цинциннати

Россиянка была в одном гейме от победы.

В матче второго круга турнира в Цинциннати россиянка Екатерина Александрова в трех сетах уступила румынке Симоне Халеп – 6:3, 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась два часа три минуты.

Россиянка подала 12 эйсов против трех у соперницы и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

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