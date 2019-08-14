Александрова уступила Халеп в Цинциннати

В матче второго круга турнира в Цинциннати россиянка Екатерина Александрова в трех сетах уступила румынке Симоне Халеп – 6:3, 5:7, 4:6.
Встреча продолжалась два часа три минуты.
Россиянка подала 12 эйсов против трех у соперницы и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.
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