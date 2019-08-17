Вихлянцева проиграла украинке Киченок в квалификации турнира в Нью-Йорке В полуфинале квалификации турнира WTA в Нью-Йорке украинка Надежда Киченок обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву – 6:4, 1:6, 6:4.

Загрузка... Встреча продолжалась один час 44 минуты. Отметим, что Киченок – 756-я ракетка мира, а Вихлянцева – 96-я. Отметим, что через неделю в Нью-Йорке начнется US Open.