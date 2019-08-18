Киз обыграла Кузнецову в финале турнира в Цинциннати Россиянка не смогла победить в 46-м финале в карьере.

Загрузка... Россиянка Светлана Кузнецова уступила американке Мэдисон Киз в финале турнира в Цинциннати – 5:7, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 105 минут. На счету россиянки два эйса (у Киз – 13) и два реализованных брейк-пойнта из семи (у Киз – три из семи).