Потапова вышла во второй круг Bronx Open В матче первого круга турнира в Нью-Йорке россиянка Анастасия Потапова обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк – 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась два часа девять минут.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Bronx Open россиянка сыграет с Катериной Синяковой из Чехии.