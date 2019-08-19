Савиных – в полуфинале квалификации US Open Россиянка Валерия Савиных обыграла румынку Патрицию Марию Тиг в четвертьфинале квалификации US Open – 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

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Матч продолжался два часа 46 минут.

У Савиных – три эйса и восемь реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале россиянка встретится с голландкой Ришель Хогенкамп.