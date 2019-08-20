Ватутин проиграл в квалификации US Open

Матч продолжался полтора часа.
У Ватутина на семь эйсов меньше (2:9) и на три двойных ошибки больше (3:0).
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