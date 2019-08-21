Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке Российская теннисистка не выиграла ни одного гейма.

76-я ракетка мира Анастасия Потапова снялась с турнира WTA NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке по ходу матча второго круга с Катериной Синяковой из Чехии.

При счете 6:0, 3:0 в пользу 38-го номера мирового рейтинга 18-летняя российская теннисистка завершила борьбу. Отметим, что в первом круге Потапова нанесла поражение Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

Таким образом, из представителей России на турнире продолжает выступление только Анна Блинкова, которая во втором круге сыграет с Михаэлой Бузарнеску из Румынии.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Катерина Синякова (Чехия, 5) – Анастасия Потапова (Россия, Q) – 6:0, 3:0, отказ