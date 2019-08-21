Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке - Советский спорт
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21 августа 2019 07:05ТеннисЛипкин Антон

Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке

Российская теннисистка не выиграла ни одного гейма.

76-я ракетка мира Анастасия Потапова снялась с турнира WTA NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке по ходу матча второго круга с Катериной Синяковой из Чехии.

При счете 6:0, 3:0 в пользу 38-го номера мирового рейтинга 18-летняя российская теннисистка завершила борьбу. Отметим, что в первом круге Потапова нанесла поражение Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

Таким образом, из представителей России на турнире продолжает выступление только Анна Блинкова, которая во втором круге сыграет с Михаэлой Бузарнеску из Румынии.

Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг

Катерина Синякова (Чехия, 5) – Анастасия Потапова (Россия, Q) – 6:0, 3:0, отказ

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