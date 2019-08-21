Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году Сегодня, 21 августа, в Лондоне прошла жеребьевка квалификационных матчей женского командного Чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации»-2020.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, российская сборная в квалификации Кубка Федерации-2020 встретится с командой Румынии.

Отметим, что восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в Будапеште.

Ранее путевку на турнир уже получили – Венгрия, как страна-хозяйка, Австралия и Франция, как финалистки этого года, а также команда Чехии, получившая wild card.

Остальные пары квалификации:

США – Латвия

Беларусь – Нидерланды

Бразилия – Германия

Испания – Япония

Швейцария – Канада

Бельгия – Казахстан

Словакия – Великобритания

Все матчи будут играться 7-8 февраля 2020 года.

Напомним, что трофей будет разыгран на финальном турнире в столице Венгрии Будапеште (14 – 19 апреля). Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной игры в парном разряде, поединки пройдут на грунтовых кортах.