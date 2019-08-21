Сборная России сыграет с Румынией в отборе Кубка Федерации в 2020 году

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, российская сборная в квалификации Кубка Федерации-2020 встретится с командой Румынии.
Отметим, что восемь победителей данной стадии выйдут в финальный турнир, который состоится в Будапеште.
Ранее путевку на турнир уже получили – Венгрия, как страна-хозяйка, Австралия и Франция, как финалистки этого года, а также команда Чехии, получившая wild card.
Остальные пары квалификации:
США – Латвия
Беларусь – Нидерланды
Бразилия – Германия
Испания – Япония
Швейцария – Канада
Бельгия – Казахстан
Словакия – Великобритания
Все матчи будут играться 7-8 февраля 2020 года.
Напомним, что трофей будет разыгран на финальном турнире в столице Венгрии Будапеште (14 – 19 апреля). Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной игры в парном разряде, поединки пройдут на грунтовых кортах.
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