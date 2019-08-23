Блинкова проиграла Ван Цян на турнире в Бронксе Российская теннисистка не смогла выйти в полуфинал.

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93-я ракетка мира Анна Блинкова завершила выступление на турнире WTA NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке.

В ¼ финала 20-летняя российская теннисистка потерпела поражение от первой сеяной Ван Цян из Китая, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился победой Ван Цян со счетом 0:6, 6:1, 6:4. Ее соперницей по полуфиналу станет Камила Джорджи из Италии. Еще один финалист будет определен в матче Магда Линетт (Польша, Q) – Катерина Синякова (Чехия, 5).

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Ван Цян (Китай, 1) – Анна Блинкова (Россия, LL) – 0:6, 6:1, 6:4