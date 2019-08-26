Раонич снялся с US Open У канадца повреждение ягодичной мышцы.

Загрузка...

22-я ракетка мира Милош Раонич не выступит на четвертом в году турнире серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт Открытого чемпионата США.

28-летний канадец не успел восстановиться после повреждения ягодичной мышцы. В начале августа Раонич снялся с турнира в Монреале по ходу матча второго круга со своим соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом, после чего не выступал на турнирах.

Отметим, что Раонич четыре раза доходил до четвертого круга US Open. Это удалось ему и в прошлом году.

Его место в основной сетке займет Камил Майхржак из Польши, который в первом круге сыграет с чилийцем Николасом Харри.

Напомним, первые матчи US Open начнутся в понедельник в 18:00 (мск).