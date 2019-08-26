Александрова вышла во второй круг US Open Россиянка отдала четыре гейма.

В матче первого круга Открытого чемпионата США россиянка Екатерина Александрова обыграла Саманту Стосур из Австралии – 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась один час четыре минуты.

На счету россиянки пять эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем раунде Александрова сыграет либо с Викторией Голубич из Швейцарии, либо с китаянкой Шуай Чжан.