Гаспарян встретится с Контой во втором круге US Open Россиянка Маргарита Гаспарян нанесла поражение Присцилле Хон из Австралии в первом круге US Open – 7:6 (7:4), 6:4.

Загрузка... Матч продолжался 96 минут. Россиянка подала единственный эйс в матче и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Во втором круге Гаспарян встретится с обидчицей Дарьи Касаткиной – британкой Джоанной Контой.