Гаспарян встретится с Контой во втором круге US Open - Советский спорт
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26 августа 2019 21:09ТеннисКоноплев Александр

Гаспарян встретится с Контой во втором круге US Open

Россиянка Маргарита Гаспарян нанесла поражение Присцилле Хон из Австралии в первом круге US Open – 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 96 минут.

Россиянка подала единственный эйс в матче и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

Во втором круге Гаспарян встретится с обидчицей Дарьи Касаткиной – британкой Джоанной Контой.

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