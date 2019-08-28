Кузнецова проиграла американке Ан в первом раунде US Open Российская теннисистка Светлана Спроиграла американке Кристи Ан на старте Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу американской спортсменки. За время матча Кузнецова четыре раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы один эйс, три реализованных брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде американка сыграет с еще одной российской теннисисткой Анной Калинской, обыгравшей в первом круге Слоан Стивенс из США (6:3, 6:4).