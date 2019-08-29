Винус Уильямс заказала кофе во время матча со Свитолиной (видео) Напиток не помог американке выйти в третий круг.

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52-я ракетка мира Винус Уильямс заказала кофе во время матча с Элиной Свитолиной из Украины (4:6, 4:6) во втором круге четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

Напиток для 39-летней американки передали с трибуны после окончания первого сета. Отметим, что во втором сете Уильямс выиграла три гейма подряд, при счете 3:5 провела гейм продолжительностью в 15 минут и отыграла пять матчболов. Однако в итоге Свитолина все равно завершила сет в свою пользу и оформила выход в третий круг.

Добавим, что Уильямс уже не в первый раз пьет кофе во время игры. Ранее это произошло на турнире в Цинциннати в победном матче с Донной Векич из Хорватии.