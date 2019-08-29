Винус Уильямс заказала кофе во время матча со Свитолиной (видео)

52-я ракетка мира Винус Уильямс заказала кофе во время матча с Элиной Свитолиной из Украины (4:6, 4:6) во втором круге четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.
Напиток для 39-летней американки передали с трибуны после окончания первого сета. Отметим, что во втором сете Уильямс выиграла три гейма подряд, при счете 3:5 провела гейм продолжительностью в 15 минут и отыграла пять матчболов. Однако в итоге Свитолина все равно завершила сет в свою пользу и оформила выход в третий круг.
Добавим, что Уильямс уже не в первый раз пьет кофе во время игры. Ранее это произошло на турнире в Цинциннати в победном матче с Донной Векич из Хорватии.
Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс Рикарду Са Пинту: Слабых сторон у «Спартака» я не вижу Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту и вратарь Матеуш накануне ответного матча Лиги Европы со «Спартаком» поделились своими ожиданиями. 28.08.2019 22:05 Футбол Григорьевская Юлия Омари Тетрадзе: Два клуба в группе Лиги чемпионов – маловато. Но это наш уровень Бывший защитник сборной России, «Динамо» и греческого ПАОКа прокомментировал поражение бронзовых призеров РПЛ от вице-чемпионов Греции. 29.08.2019 07:32 Футбол Августин Александр Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай «Зенит» и «Локо» устроит «Бенфика» Сегодня состоится жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. 29.08.2019 00:00 Футбол Безъязычный Алексей Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев