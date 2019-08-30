Александрова проиграла Чжан Шуай во втором круге US Open Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла китаянке Чжан Шуай во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису.

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Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. За время матча Александрова три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету ее соперницы шесть эйсов, девять реализованных брейк-пойнтов из 14, а также восемь двойных ошибок.

Добавим, что следующей соперницей китаянки будет британская теннисистка Джоанна Конта.