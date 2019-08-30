Калинская проиграла Анн во втором круге US Open Российская теннисистка Анна Калинская проиграла американке Кристи Эрим Анн во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой американской спортсменки со счетом 6:2, 6:3. За время матча Калинская три раза подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из семи и совершила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы три эйса, семь реализованных брейк-пойнтов из 15, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в следующем матче на турнире американка сыграет против Елены Остапенко из Латвии, ранее переигравшей Элисон Риске из США.