Калинская проиграла Анн во втором круге US Open

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой американской спортсменки со счетом 6:2, 6:3. За время матча Калинская три раза подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из семи и совершила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы три эйса, семь реализованных брейк-пойнтов из 15, а также четыре двойные ошибки.
Добавим, что в следующем матче на турнире американка сыграет против Елены Остапенко из Латвии, ранее переигравшей Элисон Риске из США.
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