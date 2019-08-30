Рублев вышел в третий круг US Open Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.

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Во втором раунде турнира россиянин встречался с французом Жилем Симоном, который после первого сета из-за травмы отказался от продолжения борьбы.

Теннисисты провели на корте 41 минуту. За это время Рублев дважды подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из шести, а также допустил три двойные ошибки.

Добавим, что следующем раунде Рублев встретится с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом и Антуаном Оангом из Франции.