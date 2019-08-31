Медведев победил Лопеса и вышел в четвертый круг US Open - Советский спорт
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31 августа 2019 07:24ТеннисЛипкин Антон

Медведев победил Лопеса и вышел в четвертый круг US Open

Матч продолжался 3 часа 19 минут.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал третью победу на четвертом в году турнире серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

23-летний российский теннисист нанес поражение Фелисиано Лопесу из Испании, который занимает 61-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 3 часа 19 минут и завершился победой Медведева в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Следующим соперником Медведева станет Доминик Кепфер из Германии, который выбил из борьбы Николоза Басилашвили из Грузии (6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1). 25-летний немец занимает 118-е место в рейтинге ATP.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг

Даниил Медведев (Россия, 5) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4

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