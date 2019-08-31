Медведев показал зрителям средний палец в матче с Лопесом Российский теннисист эмоционально вел себя в матче третьего круга US Open.

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев показал средний палец зрителям во время матча третьего круга четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open.

В первом сете после проигранного розыгрыша при счете 5:5 он приложил руку к щеке и показал средний палец зрителям, которые поддерживали соперника. Кроме того, по ходу матча он не раз саркастически аплодировал болельщикам, а при счете 3:4 получил от судьи предупреждение за неспортивное поведение после того, как вырвал полотенце из рук болбоя и швырнул ракетку в сторону судейской вышки.

Напомним, Медведев оформил победу за 3 часа 19 минут в четырех сетах со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Его следующим соперником станет Доминик Кепфер из Германии, занимающий 118-е место в мировом рейтинге.