Медведев потролил зрителей после победы над Лопесом, публика его освистала Российский теннисист вышел в четвертый круг US Open.

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев обратился к зрителям после победы над испанцем Фелисиано Лопесом (7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4) в матче третьего круга US Open в Нью-Йорке.

«В первую очередь хочу сказать спасибо всем зрителям, – сказал 23-летний российский теннисист. – Потому ваша энергия принесла мне победу. Если бы вас здесь не было, я бы, возможно, проиграл матч. Потому что я очень устал, у меня были судороги в предыдущей игре. Мне было трудно играть. Когда вы будете засыпать, хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам.

Энергию, которую вы мне даете, хватит еще на пять матчей. Чем больше вы это делаете (публика свистит), тем больше я буду побеждать для вас».

Medvedev's postmatch interview was a trolling masterpiece #USOpen pic.twitter.com/4D2pDdtPU2 — Paid man gets bored (@cjzero) August 31, 2019

Следующим соперником Медведева станет Доминик Кепфер из Германии, занимающий 118-е место в мировом рейтинге.