Жена Джоковича отдаст грудное молоко для изготовления косметики Елена Джокович не смогла выбросить замороженное молоко и нашла для него применение.

Жена первой ракетки мира Новака Джоковича Елена сообщила, что планирует использовать свое грудное молоко для изготовления косметики.

«Вернувшись домой после нескольких месяцев путешествий, я обнаружила все эти пакеты с замороженным молоком. Дни и ночи сцеживания, и часть меня просто не могла поверить, что мы его полностью не использовали. Все говорят, что оно пропало, и его надо выбросить, но я не могу. К счастью, для него нашли применение – изготавливать мыло и косметику», – написала Елена в инстаграме.

Отметим, что у Елены и Новака Джоковича двое детей: четырехлетний сын Стефан и дочь Тара, которой в сентябре исполнится два года.