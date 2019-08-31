Надаль обыграл Хена и вышел в четвертый круг US Open - Советский спорт
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31 августа 2019 23:55Теннис

Надаль обыграл Хена и вышел в четвертый круг US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над корейцем Чон Хеном в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась победой испанца со счетом 6:3, 6:4, 6:2. За время матча Надаль выполнил четыре эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из восьи и опустил одну двойную ошибку. На счету его соперника пять подач навылет, а также две двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником испанца станет победитель матча Джон Изнер (США) - Марин Чилич (Хорватия).

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