Медведев победил Кепфера и вышел в четвертьфинал US Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев победил Доминика Кепфера из Германии и пробился в четвертьфинал четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.
За 2 часа 32 минуты 23-летний российский теннисист оформил победу в четырех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).
Его следующим соперником станет швейцарец Стэн Вавринка, который выбил из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг
Даниил Медведев (Россия, 5) – Доминик Кепфер (Германия) – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)
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